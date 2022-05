Sonntag zu Gast: Ex-Vereinsmitglied Heinevetter schwärmt vom SC Magdeburg

Magdeburg - Ob mit spektakulären Paraden oder gestenreichen Diskussionen – Silvio Heinevetter polarisiert wie kaum ein anderer im deutschen Handball und nimmt entweder eine ganze Halle mit oder bringt sie gegen sich auf. So war und ist es auch in Magdeburg. Als Torhüter der SCM-Gladiators wurde er gefeiert, als Torhüter von den Füchsen und Melsungen wurde er oft gnadenlos ausgepfiffen. Für Heinevetter ist das aber sogar noch ein ganz besonderer Kick. Auch am Sonntag (13 Uhr) wird er in der Getec-Arena um jede Parade kämpfen – aber „Heine“ kehrt auch zum Gratulieren zurück.