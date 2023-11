Grün-Rote lassen beim 32:25 gegen GOG in Odense keine Spannung zu und bleiben in der Champions League auf Kurs. Nikola Portner mit 15 Paraden und Felix Claar mit sieben Toren überragen.

Odense/Magdeburg. - Der SC Magdeburg bleibt auch in der Champions League in der Erfolgsspur. Mit einem 32:25 (17:13) in Odense bei GOG Svendborg festigten die Grün-Roten in ihrer Gruppe Rang drei und bleiben an Barcelona und Veszprém im Kampf um den direkten Einzug ins Viertelfinale dran. Mit 15 Paraden legte Nikola Portner im Tor eine überragende Leistung hin. Und Felix Claar war mit sieben Tore bester Werfer beim klaren Auswärtssieg.

SCM-Fans lauter als die Gastgeber

Anders als beim Heimspiel vor einer Woche (35:27) in eigener Halle waren die Magdeburger von Beginn an wach. Nach elf Minuten hatte sich der SCM beim dänischen Meister schon mit 7:2 abgesetzt. Auch weil Portner im Tor gut sieben Minuten unüberwindbar war. Auf dem Statistikzettel hatte der Schweizer schon bis dahin acht Paraden und eine Fangquote von 77,8 Prozent stehen. Die rund 100 mitgereisten SCM-Fans mussten die Reise ins knapp 600 Kilometer von Magdeburg entfernte dänische Städtchen Odense nicht bereuen und waren lauter zu hören als der Anhang der Gastgeber. Nicht mit nach Dänemark gereist waren aus Krankheitsgründen aber Piotr Chrapkowski und Tim Hornke. „Unser Start war gut und entscheidend, um das Spiel gut zu managen“, berichtete Trainer Bennet Wiegert.

Nachdem die Dänen in der 22. Minute auf 7:11 aus ihrer Sicht verkürzen konnten, nahm der SCM seine erste Auszeit. „Die Abwehr ist okay, aber wir haben jetzt vier Angriff ohne Tor gehabt, weil wir Halbchancen unkonzentriert abschließen“, mahnte Wiegert seine Mannschaft an.

Doch nachdem Portner die zehnte Parade hinlegte, sorgte Omar Ingi Magnusson zwei Minuten vor der Pause für ein beruhigendes Fünf-Tore-Polster (16:11). Und nach dem Seitenwechsel wurde das ganz schnell bis auf 19:13 ausgebaut und jegliche Spannung aus der Partie genommen.

Claar sorgte in der 40. Minute mit seinem bis dahin schon sechsten Tor bei sieben Versuchen sogar für eine 22:15-Führung. Lukas Mertens erhöhte per Tempogegenstoß auf 24:16. Und Magnus Saugstrup baute nach einem cleveren Steal den Vorsprung auf 25:16 (42.) aus.

Damgaard verletzt sich am Oberschenkel

Als Michael Damgaard in der 44. Minute auf 27:17 stellte und das Spiel damit vorentschieden war, musste er das wohl mit einer Zerrung bezahlen. Denn nach dem Wurf griff er sich an den linken Oberschenkel und blieb auf der Platte liegen. Dort wurde er zunächst behandelt und humpelte dann vom Feld. Anschließend nahm er kopfschüttelnd auf der Bank Platz und kam bis zum Ende des Spiels nicht mehr ins Spiel zurück. Ein unnötiges Risiko mussten die Gäste aber auch nicht eingehen. Stand es im Hinspiel nach 47 Minuten noch Unentschieden, war der SCM am Donnerstagabend frühzeitig eindeutig auf der Siegerstraße.

Bereits elf Minuten vor Schluss gelang Daniel Pettersson das 30. Tor der Magdeburger. Während die mitgereisten Fans danach schon freudig das „Auswärtssieg“ anstimmten, ließen es die Magdeburger auf der Platte zum Ende des Spiels etwas zu locker angehen. Dadurch konnten die Gastgeber noch bis auf 32:25 für den SCM verkürzen. „Der Sieg ist sehr wichtig für uns. Die Gruppe ist sehr eng und wir brauchen jeden Punkt“, resümierte Wiegert und ergänzte: „Es ist nicht leicht, bei GOG zu gewinnen. Wir haben letztes Jahr hier verloren (32:33/d. Red.) und Veszprém diese Saison (30:36).“

Statistik zum Spiel

GOG-Tore: Madsen 5/1, Olsen 5, Christoffersen 3/1, Leger 3, Persson 3, Jakobsen 2, Mensing 2, Pedersen 1, Lyng Als 1

SCM-Tore: Claar 7, Damgaard 6, Magnusson 6/3, Pettersson 4, Mertens 4, Saugstrup 2, Bergendahl 2, O’Sullivan 1

Schiedsrichter: Jorum/Kleven (Norwegen)

Zuschauer: 4.000 (ausverkauft)

Strafminuten: 2 – 8

Siebenmeter: 2/3 – 3/3