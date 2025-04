Antonio Serradilla trifft mit dem SC Magdeburg am Mittwochabend (20 Uhr) in der Getec-Arena auf seinen künftigen Klub TVB Stuttgart. Und der Spanier will im grün-roten Trikot zeigen, warum er im „Ländle“ schon als „Käpsele“ bezeichnet wird.

Magdeburg - Antonio Serradilla kann sich äußerlich heute noch so cool geben – aber wenn es gegen den künftigen Club geht, sind das immer ganz besondere Momente. „Ein bisschen spezieller ist diese Spiel für mich auf jeden Fall. Das ist ganz klar“, so der Spanier vor dem Duell am Mittwochabend (20 Uhr, Dyn) in der Getec-Arena gegen den TVB Stuttgart. Bei den Schwaben hat er ja beginnend zur neuen Saison einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Aber dass er erst im Sommer das Trikot wechselt, will Serradilla im besonderen Duell auch besonders deutlich zeigen. Schließlich kann er sich mit dem SCM noch Ziele erfüllen, von denen er in Stuttgart weit entfernt sein wird.