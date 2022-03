Starker Smits als Beweis für die Leistungsdichte des SC Magdeburg

Nach dem Corona-Ausbruch konnte Handball-Bundesligist SC Magdeburg am Sonntag wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen. Und bereits Dienstag (20.45 Uhr/ DAZN) soll in der European League der nächste Sieg folgen. Für Zuschauer gilt die 2G-plus-Regel.

Lukas Reineke - Magdeburg. Beim 31:26 (16:12) bei GWD Minden hat der SC Magdeburg erneut bewiesen, warum er unangefochtener Tabellenführer der Handball-Bundesliga ist. Trotz schwachen Beginns in der zweiten Halbzeit und des zwischenzeitlichen 17:17 schien der Auswärtssieg nie ernsthaft gefährdet zu sein. Mit einem Zwischenspurt sorgten die Grün-Roten bis zum 25:20 für die Vorentscheidung. „Wir wussten nach dem 17:17, dass noch genug Zeit ist. Wir waren selber schuld daran, also werden wir es auch schaffen, wenn wir uns an unsere Absprachen halten“, sagte SCM-Spieler Kay Smits. Dieses Selbstverständnis hat sich das Team von Trainer Bennet Wiegert mit den Erfolgen der vergangenen Monaten angeeignet. „Wir haben ganz viel Vertrauen in uns als Mannschaft“, betont Smits.