Stefan Kretzschmar: Hut ab vor dem SC Magdeburg

Die SCM-Handballer müssen am Sonntag (14 Uhr, Sky) zu den Füchsen Berlin, wo Stefan Kretzschmar als Sportvorstand tätig ist. Wie der frühere Magdeburger über das Topspiel und den Handball denkt, verriet der 49-Jährige im Interview mit Volksstimme-Redakteur René Miller.

Stefan Kretzschmar war als Spieler 2001 Meister mit dem SCM. Jetzt will er den Titel auch als Sportvorstand mit den Berliner Füchsen holen.

Tabellenführer gegen Meister! Aktueller Club gegen den Ex-Verein! Wie sehr kribbelt es schon?Stefan Kretzschmar: „Sehr, sehr stark. Dieses Duell wird für mich nie ein Spiel wie jedes andere sein. Das sind immer spezielle Emotionen. Und jetzt hat das aufgrund der Tabellensituation auch noch eine ganz andere Brisanz. Es ist ein absolutes Topspiel. Die Halle ist ausverkauft und alle fiebern der Partie entgegen.“Wie richtungsweisend ist dieses Spiel für den weiteren Saisonverlauf?Stefan Kretzschmar: „In das Ergebnis sollten wir nicht zu viel reininterpretieren. In der Bundesliga haben wir doch Woche für Woche richtungsweisende Spiele und müssen ans Limit gehen. Auf jeden Fall muss ich mir um den Fokus auf dieses Duell keine Sorgen machen. Mit dem SCM kommt der deutsche Meister, das Nonplusultra des deutschen Handballs. Da muss ich eher gegenwirken, dass keiner übermotiviert ist. Entschieden wird durch dieses Spiel noch lange nichts.“Die Bundesliga scheint noch ausgeglichener als in den letzten Jahren zu sein. Worauf ist das zurückzuführen?Stefan Kretzschmar: „Zu Saisonbeginn gab es schon noch deutliche Siege. Aber jetzt finden sich auch die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte immer besser, haben die Neuzugänge richtig integriert und können somit ihre Spielphilosophie entsprechend umsetzen. Hinzu kommen Verletzungsausfälle bei den großen Clubs, so dass die Spiele immer enger werden.“