Steinert will mit Erlangen den SC Magdenburg ärgern

Magdeburg - Als Christoph Steinert Ende Juni in der Getec-Arena feierlich verabschiedet wurde, war klar, dass er bald in die Wohnstube des SCM zurückkehrt. Am Sonntag (16 Uhr, Getec-Arena) ist es soweit. Und „Steini“ kommt mit dem HC Erlangen nicht nach Magdeburg, um nur in schönen Erinnerungen zu schwelgen. „Völlig klar, dass dieses Spiel einen besonderen Reiz hat. Ich freue mich drauf, alle wiederzusehen. Aber ich will Jannick Green auch ein paar Bälle ins Netz werfen und am eigenen Kreis ,Mika’ Damgaard ein bisschen verprügeln“, kündigt Steinert mit einem Lachen in der Stimme an.