Matej Mandic war am 30. Oktober 2024 mit RK Zagreb zu Gast in der Getec-Arena. Ab 2026 könnte die Halle sein neue Heimspielstätte sein.

Magdeburg. - Beim SC Magdeburg richtet sich der Fokus in dieser Woche auf das Final4 der Champions League. In Köln soll die Saison mit einem Titel abgeschlossen werden. Und obwohl das Halbfinale gegen den FC Barcelona alles überstrahlt, laufen im Hintergrund natürlich auch die Planungen für die Zukunft. Und in dieser bedarf es ab dem Sommer 2026 einen neuen Torwart. Schließlich deutet viel daraufhin, dass Sergey Hernandez im kommenden Jahr zum FC Barcelona wechseln wird.