Im vergangenen Jahr war der Nikola Portner wegen Dopingvorwürfen in der entscheidenden Saisonphase gesperrt. In dieser Spielzeit kann der Keeper dem SCM wieder helfen, zwei Titel zu gewinnen.

Magdeburg. - Nach der März-Länderspielpause geht die Handball-Saison in ihre entscheidende Phase. In der Bundesliga beginnt das letzte Drittel der Spielzeit und in der Champions League steht die K.o.-Phase in den Startlöchern. In beiden Wettbewerben macht sich der SC Magdeburg Titelhoffnungen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Füchse Berlin am Freitag (19 Uhr/Dyn) wollen die Grün-Roten ihre Ambitionen auf die Titelverteidigung untermauern.