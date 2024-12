Die Grün-Roten haben nach der Partie gegen Eisenach auch das Heimspiel gegen Erlangen am zweiten Weihnachtsfeiertag in Abstimmung mit der HBL abgesagt. Der Schock sitzt tief. Spieler, Trainer, Betreuer, Mitarbeiter sind tief verwurzelt in der Stadt, kennen Verletzte aus dem Bekanntenkreis.

SCM-Coach Bennet Wiegert legt an der Johanniskirche Blumen in Gedenken an die Opfer und Verletzten nieder.

Magdeburg. - Die Handballer des SC Magdeburg und ihre Fans hatten sich zum Weihnachtsfest auch auf Tore gefreut. Aber nach der grausamen Tragödie auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist auch bei den Handballern des SC Magdeburg an Normalität noch lange nicht zu denken. Der Schock sitzt nach wie vor tief und die Trauer ist zu groß, so dass Würfe und Paraden völlig in den Hintergrund rücken. Aus diesem Grund haben die Grün-Roten in Absprache mit der Handball-Bundesliga auch das Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den HC Erlangen abgesagt. Über einen neuen Termin soll genau wie bei der bereits abgesagten Partie gegen Eisenach kurzfristig entschieden werden. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.