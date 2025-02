Torjäger, mentaler Leader und aktuell Kapitän – Matthias Musche ist für den SC Magdeburg ein absoluter Erfolgsgarant. Am Mittwoch will das grün-rote Urgestein mit seinen Teamkollegen gegen Aalborg auch in der Champions League den nächsten Sieg feiern.

Magdeburg. - Nach dem wichtigen 29:28-Sieg der SCM-Handballer gegen Melsungen war Matthias Musche in den Gängen der Getec-Arena erst einmal barfuß unterwegs. Was der 32-Jährige zuvor auf der Platte an Metern gemacht hat, rief ja auch nach Entspannung. Insgesamt 3,9 Kilometer, neun Tore mit einer Wurfquote von 90 Prozent, davon sechs von sechs verwandelten Siebenmetern – Musche wurde nicht umsonst nach der Partie zum „Man of the Match“ gewählt.