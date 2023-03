Michael Damgaard ist vor acht Jahren zum SC Magdeburg gekommen, um Titel zu gewinnen. In dieser Saison hat er dafür wiederum drei Chancen. Und sieht die Mannschaft trotz der Ausfälle von Omar Ingi Magnusson und Magnus Saugstrup dafür gerüstet.

Michael Damgaard (am Ball/gegen Tom Kiesler vom VfL Gummersbach) ist längst nicht titelsatt. Drei Chancen auf eine Trophäe winken ihm und dem SCM noch in dieser Saison.

Magdeburg - Mit dem Auswärtsspiel bei der MT Melsungen am Sonnabend (14 Uhr/Sky) beginnt „eine harte Zeit“ für den SC Magdeburg, sagte Michael Damgaard. Auch deshalb „haben wir gegen Gummersbach alles reingeworfen, wir hatten einfach alle Bock auf das Spiel“, erklärte er zum deutlichen 41:29-Sieg zuletzt in heimischer Halle. Damgaard steuerte zu diesem Erfolg sieben Treffer bei, er kam ab der 13. Minute zum Einsatz. Unter dem Sonderapplaus der Fans. „Ich bin fast acht Jahre hier, ich bekomme nach wie vor viel Unterstützung und das spüre ich in meinem Herzen. Dafür möchte ich mich bei den Fans bedanken“, betonte der 33-Jährige.