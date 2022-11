Warum die Dänen des SCM in Odense noch mehr geben wollen

Für Magnus Saugstrup, Mike Jensen und Michael Damgaard ist das Auswärtsspiel am Donnerstag ein besonderes. Mit dem SCM sind sie in der Champions League bei GOG in ihrer dänischen Heimat zu Gast.

Magnus Saugstrup will in seiner dänischen Heimat – wie hier gegen Wisla Plock – nach einem Sieg in der Champions League jubeln.

Magdeburg - „Wir haben einige Dänen in der Kabine. Die wollen zeigen, dass sie den richtigen Schritt in die Bundesliga gemacht haben und sich nicht anlasten, dass sie auch in Dänemark hätten bleiben können“, sagte SCM-Coach Bennet Wiegert nach dem Bundesliga-Spiel gegen Leipzig in Hinblick auf den heutigen Abend. Denn in der Champions League sind die Handballer des SC Magdeburg beim dänischen Vertreter GOG zu Gast (20.45 Uhr/DAZN).