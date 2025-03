Magdeburg. - Beim Gedanken an die Champions-League-Partie gegen Dinamo Bukarest wird Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt an seine Anfangszeit beim SC Magdeburg erinnert. Denn für das Play-off-Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) gegen den rumänischen Meister müssen die Grün-Roten ihre heimische Getec-Arena verlassen, da in dieser Woche „Holiday on Ice“ die Halle geblockt hat, und in die Anhalt-Arena nach Dessau-Roßlau ausweichen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.