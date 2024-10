Magdeburg. - Mit nur einem Sieg aus fünf Partien sowie zuletzt zwei Niederlagen laufen die Handballer des SC Magdeburg in der Champions League bisher der Musik hinterher. In der Gruppe B belegen die Grün-Roten aktuell nur Rang sechs. Das Vorrunden-Aus ist näher als der direkte Einzug in das Viertelfinale. Besonders das 28:32 in der vergangenen Wochen gegen HBC Nantes hatte die Sorgenfalten bei den Beteiligten wachsen lassen. Und ausgerechnet am Mittwoch geht es zum Titelverteidiger und noch verlustpunktfreien FC Barcelona, wo der SCM am Donnerstag (20.45 Uhr/ DAZN und Dyn) im Palau Blaugrana gefordert ist.

