Wie sich die SCM-Spieler im Nationaltrikot geschlagen haben

Magdeburg/Mannheim - „Insgesamt haben wir das gut gemacht“, analysierte Bundestrainer Alfred Gislason am Freitagabend in Mannheim den Sieg im Testspiel gegen die Schweiz am ARD-Mikrofon. Dass beim 30:26 (15:14) im ersten von zwei Partien vor dem Start der Handball-Europameisterschaft am kommenden Freitag nicht alles rund lief, überraschte den erfahrenen Coach natürlich nicht. „Wir hatten kleine Phasen mit Problemen, aber das hatte ich erwartet“, so Gislason.