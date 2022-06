Wie Stephan Just den nächsten Gegner des SC Magdeburg sieht

Magdeburg - Wenn Stephan Just mal die Zeit hat, die Kampa-Halle in Minden aufzusuchen, wird er am Empfang mit der Frage begrüßt: „Na, auch mal wieder hier?“ Es gab ja auch Zeiten, sogar Jahre, da haben sie in Minden eher gerufen: „Zum Glück ist er da.“ Als Just, heute bekanntlich der Trainer der Youngsters vom SC Magdeburg, aber weiterhin mit seiner Frau wohnhaft in Minden, nämlich ein Leistungsträger war im Trikot der GWD, als er wahlweise als Kreisläufer oder auf Rückraum Mitte bereits zu den torgefährlichsten Spielern der Liga gehörte. Und diesen Status auch heute noch in der Ligageschichte und mit 1864 Treffern in 448 Punktspielen pflegt. „Ich sage mal so“, sagte dann Just mal so verschmitzt lächelnd, „ich wusste immer, wo das Tor steht.“