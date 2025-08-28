Magdeburg/Lemgo - Wenn am Freitagabend (20 Uhr) in Lemgo der TBV auf den SC Magdeburg trifft, schauen die Fans natürlich auch auf die beiden Trainer. Was lassen sich Florian Kehrmann und Bennet Wiegert an taktischen Tricks einfallen? Schließlich kennen sich die zwei lange genug. Kehrmann kontra Wiegert ist inzwischen auch das älteste Trainerduell in der Bundesliga. Der Coach der Gastgeber ist bereits im elften Jahr in der Verantwortung und Wiegert begeht im Dezember das zehnjährige Jubiläum. Da sind also die beiden Trainer-Dinos gleich zum Bundesliga-Auftakt unter sich. Beide sind auch tief verwurzelt in ihrer Region.

Kehrmann hat von 1999 bis 2014 selbst das Lemgo-Trikot getragen, wurde mit dem Klub in dieser Zeit Meister, Pokalsieger und gewann zwei Mal den EHF-Cup. Als deutscher Nationalspieler krönte er seine Karriere mit dem WM-Triumph 2007, holte 2004 den EM-Titel und Olympia-Silber. Nachdem er schon im TBV-Nachwuchs als Trainer arbeitete, übernahm der inzwischen 48-Jährige am 12. Dezember 2014 das Traineramt des freigestellten Niels Pfannenschmidt. Bislang größter Erfolg ist DHB-Pokalsieg 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Final4 erst 2021 ausgetragen. Da setzte sich Lemgo sensationell im Halbfinale gegen Kiel und im Finale gegen Melsungen durch.

Wiegerts Trainerkarriere nahm in Magdeburg einen ähnlichen Verlauf. Der inzwischen 43-Jährige war ebenfalls zunächst im Nachwuchs tätig und übernahm fast auf den Tag genau ein Jahr später als Kehrmann den Cheftrainer-Posten. Wiegert löste damals, am 15. Dezember, Geir Svensson ab. Zwölf Jahre lang hatte er schon selbst für die Grün-Roten gespielt, wurde da schon Meister und Champions-League-Sieger, holte dazu zwei Mal den EHF-Cup. Fürs die Nationalteam spielte er fünf Mal und warf 14 Tore. Aber als Coach startete er dann richtig durch und machte die Magdeburger zum erfolgreichsten deutschen Klub der letzten Jahre. Je zwei Mal gewann der SCM unter Wiegert die Champions League, die Meisterschaft und den DHB-Pokal. Dazu kommen drei Titel bei der Klub-WM und einmal der Sieg in der European League.