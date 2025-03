Der SCM kann am Mittwoch mit einem Sieg gegen Szeged noch an den Ungarn vorbeiziehen. Sonst ist auf Rang fünf oder sechs ein Duell mit Wiegerts Wunschgegner Füchse Berlin möglich. Eine absichtliche Niederlage kommt für den SCM-Trainer aber nicht infrage.

Magdeburg. - „Ich will Berlin“, lautet die klare Ansage von Bennet Wiegert in der Medienrunde vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Pick Szeged (Mittwoch, 18.45 Uhr/DAZN und Dyn). Die Füchse aus der Hauptstadt sind der Wunschgegner des SCM-Trainers für die Play-offs in der Champions League. „Ich finde es angenehm vom Reisestress her. Ich weiß, welchen Support wir von unseren Fans in Berlin genießen könnten“, begründet Wiegert.