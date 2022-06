Wieso der Jubel des Gisli Kristjánssons vom SC Magdeburg fehlen wird

Die Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg treffen am Sonntag mit dem TBV Lemgo auf einen auswärtsstarken Gegner. Doch dieser hat zuletzt geschwächelt. Was nicht zuletzt an einem personellen Ausfall liegt. Doch auch die Grün-Roten müssen auf zwei Spieler verzichten.

Magdeburg - Ómar Ingi Magnússon hat sich so gut gefühlt, dass er letztlich länger auf der Platte verweilen durfte, als es sein Trainer ursprünglich geplant hatte. Und wenn sich Magnússon so gut fühlt wie am vergangenen Dienstag, bei seiner Rückkehr aus der Corona-Pause, beim 33:31-Erfolg in der European League gegen Logroño La Rioja, dann erzielt er eben mal sieben Treffer. Das schmälert nicht die Leistung Kay Smits’, mit dem sich der 24-jährige Isländer die Position im rechten Rückraum teilt, das zeigt nur, wie gut Magnússon wieder funktioniert. Schöner Nebeneffekt: „Er hat sich Sicherheit für das Spiel gegen Lemgo geholt“, sagt SCM-Coach Bennet Wiegert.

Den TBV Lemgo empfangen die Magdeburger Bundesliga-Handballer am Sonntag in der Getec-Arena (16 Uhr, Sky). Und der TBV Lemgo ist eine der wenigen Mannschaften, mit der die Grün-Roten quasi und aktuell eine Rechnung offen haben. Denn am 27. Juni dieses Jahres, am letzten Spieltag der vergangenen Saison, unterlag das Wiegert-Team beim Pokalsieger mit 27:32. Seither haben die Magdeburger kein Pflichtspiel mehr verloren. Auf dem ersten Blick treten sie nun als Spitzenreiter gegen den Tabellenzehnten an, auf dem zweiten Blick gehört der Kontrahent zu den auswärtsstärksten Teams in dieser Serie mit 9:3 Punkten.

Lemgo holt zuletzt einen Punkt aus zwei Spielen

Die Diskrepanz zur Heimbilanz (4:8) mag keiner psychologischen Schwäche zugrunde liegen. Vielmehr „hatten die Lemgoer schwächere und stärkere Phasen in dieser Saison“, erklärt Wiegert. Und die jüngste schwächere Phase mag auch unmittelbar am Ausfall von Gedeón Guardiola (Sprunggelenk), der sich vor zweieinhalb Wochen in der European League verletzt hat und für „einige Wochen“, wie der Verein damals mitteilte, nicht zur Verfügung steht. Guardiola ist der Abwehrchef der Lemgoer. Und ohne ihn hat der TBV aus den jüngsten beiden Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt.

Andere Schlüsselspieler werden für die Gäste auflaufen: wie Jonathan Carlsbogård im linken Rückraum, derzeit der zweitbeste Werfer der Lemgoer mit 52 Treffern. Der beste ist Linksaußen Bjarki Elísson (81). Aber nicht nur sie, auch der Gewinn des DHB-Pokals „treibt die Mannschaft an“, ist sich Wiegert sicher. „Lemgo hat sehr großes Vertrauen in ihr Angriffsspiel, kann sehr gut antizipieren“, berichtet der 39-Jährige – was für ein schnelles Umschaltspiel wichtig ist.

TBV Lemgo will SCM zu Fehlern zwingen

Das allerdings sieht Florian Kehrmann freilich auch beim SCM. Und als Grundlage dafür erklärt der Lemgoer Coach die 6-0-Abwehr, „aus der sie immer wieder versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen und dann natürlich ihr Tempospiel aufzuziehen“, analysiert der 44-Jährige im Vorbericht auf der Vereinshomepage. Deshalb sieht er seine Mannschaft sowohl in der Offensive wie Defensive im Umkehrspiel gefordert. „Das wird sehr wichtig sein, um die Gegenseite zu Fehlern zu zwingen.“

Fehler werden in dieser Partie Gísli Kristjánsson sicher nicht unterlaufen, der 22-Jährige wird aufgrund von Fußproblemen mehrere Wochen fehlen. Und ebenfalls nicht dabei sein dürfte – wie in den letzten Partien – Moritz Preuss, der sich offenbar am längsten mit der Covid-19-Infektion plagte. Trotz des Corona-Ausbruchs vor zwei Wochen ist der SCM allerdings schnell in den Erfolgsmodus zurückgekehrt. Wiegert: „Ich hoffe, dass wir diesen halten können.“