Im Dezember verletzte sich Oscar Bergendahl am linken Sprunggelenk. Aktuell wird der Kreisläufer langsam in das Mannschaftstraining beim SC Magdeburg integriert. Möglicherweise kehrt der Schwede noch in dieser Saison auf das Spielfeld zurück.

Magdeburg. - Am 11. Dezember des vergangenen Jahres knickte Oscar Bergendahl in der zweiten Minute des Bundesliga-Heimspiels gegen den VfL Gummersbach (37:28) bei einer Abwehraktion um und verletzte sich schwer am linken Sprunggelenk. Damit reihte sich der Schwede in die lange Ausfallliste des SC Magdeburg ein. Fünf Monate später hat der er sein Comeback allmählich vor Augen. Selbst ein Einsatz in dieser Saison scheint nicht mehr völlig ausgeschlossen zu sein.