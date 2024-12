Manuel Zehnder war in der vergangenen Saison die Lebensversicherung des ThSV Eisenach. Am Sonntag empfängt er mit dem SCM seine ehemaligen Teamkollegen.

Mit 52 Toren ist Manuel Zehnder der zweitbeste SCM-Torschütze in der Bundesliga hinter dem verletzten Omar Ingi Magnusson (70 Treffer).

Magdeburg. - In der vergangenen Saison hielt Manuel Zehnder den ThSV Eisenach quasi im Allgang in der Bundesliga. 277 Tore erzielte der Rückraumspieler für den damaligen Aufsteiger und wurde damit Torschützenkönig. Am Sonntag (18 Uhr/Dyn) möchte er seinen ehemaligen Teamkollegen jedoch ein Bein stellen. Offen ist allerdings, ob das Derby des SC Magdeburg gegen die Thüringer nach dem furchtbaren Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von gestern Abend überhaupt stattfindet.