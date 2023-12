Alta Badia - Der deutsche Skirennfahrer Alexander Schmid hat beim Weltcup-Riesenslalom in Alta Badia einen Top-15-Rang verpasst. In seinem zweiten Rennen nach einem Kreuzbandriss wurde der Allgäuer am Sonntag 17., auf Sieger Marco Odermatt fehlten mehr als viereinhalb Sekunden.

Der Schweizer Topfavorit setzte sich auf der schwierigen Strecke in den Dolomiten in einem spannenden Zweikampf mit 0,19 Sekunden Vorsprung auf Filip Zubcic aus Kroatien durch. Die zeigten ein überragendes Duell auf der Gran-Risa-Piste; Zan Kranjec aus Slowenien hatte als Dritter mehr als zwei Sekunden Rückstand auf das Duo ganz vorne.

Odermatt baute durch den 26. Sieg seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung auf den Österreicher Marco Schwarz aus, der nun 72 Punkte Rückstand hat. Am Montag (10.00 Uhr/ BR und Eurosport) steht in Alta Badia noch ein Riesenslalom an.