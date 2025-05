Weltmeisterschaft in Dubai

Düsseldorf - Zehn Tage vor Beginn der Tischtennis-WM in Katar hat das deutsche Team einen Schreckmoment erlebt. Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann knickte im Training um und verletzte sich am Sprunggelenk. Obwohl die genauen Untersuchungen beim Teamarzt des Deutschen Tischtennis-Bundes noch ausstehen, glaubt die 18-Jährige nicht an ein WM-Aus.

„Ich bin optimistisch. Denn wir können schon ausschließen, dass etwas gerissen oder gebrochen ist“, sagte Kaufmann bei der Pressekonferenz des deutschen Teams in Düsseldorf. „Aber es war anfangs ein großer Schreck und ein Schmerz da. Denn ich bin mit demselben Fuß 2023 schon einmal umgeknickt.“

Kaufmann ist seit ihren starken Leistungen bei den Olympischen Spielen und dem Gewinn der Junioren-WM im vergangenen Jahr der neue Star des deutschen Tischtennis. Bei den Weltmeisterschaften in Katar will die Bundesliga-Spielerin des SV DJK Kolbermoor im Einzel, Doppel und im Mixed starten.