New York steht in den Finals der WNBA, der erste Titel ist greifbar. Dass eine deutsche Basketballerin in ihrer ersten Saison entscheidenden Anteil hat, begeistert auch den Weltmeister-Kapitän.

Leonie Fiebich ist in ihrer ersten WNBA-Saison zu einem großen Faktor geworden für die New York Liberty.

New York - Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder hat große Hochachtung vor der Debüt-Saison von Basketballerin Leonie Fiebich in der WNBA. „In einer guten Mannschaft eine Rolle zu spielen und auf dem Feld zu stehen ist etwas Beeindruckendes und etwas Besonderes“, sagte der 31 Jahre alte NBA-Profi der Brooklyn Nets der Deutschen Presse-Agentur. „Aber dass sie auch von Beginn an spielt und gute Minuten bekommt neben Stewie (Breanna Stewart) und Sabrina (Ionescu), das ist schon sehr geil.“

Stewart und Ionescu sind beides US-Nationalspielerinnen und Olympiasiegerinnen. Sie stehen mit den New York Liberty in der Final-Serie der WNBA. Für Fiebich ist es die erste Saison in der stärksten Frauen-Basketball-Liga der Welt. Sie wurde zuletzt ins All-Rookie-Team der Liga gewählt und zählt damit offiziell zu den fünf stärksten Neulingen - so wie auch Caitlin Clark von den Indiana Fever und Angel Reese von den Chicago Sky. „Wie sie wirft, das brauchst du immer und in jedem Team. Sie ist einfach eine smarte Spielerin. In der Defensive auch sehr smart, sie geht für Steals, sie hilft einer guten Mannschaft“, erklärte Schröder.

Die Best-of-Five-Serie gegen die Minnesota Lynx beginnt in der deutschen Nacht zu Freitag (2.00 Uhr MESZ). Die beiden ersten Spiele sind im Barclays Center in Brooklyn, auch ein mögliches fünftes Duell der beiden Teams wäre wieder in Brooklyn, weil die Liberty als bestes Team der Hauptrunde den Heimvorteil haben.

Die Lynx setzten sich in der Nacht in einem entscheidenden fünften Spiel gegen die Connecticut Sun durch. In der Hauptrunde hatte das Team Rang zwei hinter den Liberty belegt.