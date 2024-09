Jodie Grinham hat Geschichte geschrieben. Sie ist im siebten Monat schwanger und hat nun auch eine Medaille bei den Spielen in Paris gewonnen.

Paralympics in Paris

Paris - Als erste schwangere Athletin hat die britische Bogenschützin Jodie Grinham eine paralympische Medaille gewonnen. Die 31-Jährige sicherte sich bei den Spielen in Frankreichs Hauptstadt Paris Bronze. Welche Worte sie nach diesem Erfolg an ihr Baby nach der Geburt richten werde, habe sie bereits entschieden, erklärte Grinham. „Du warst auf dem Podium - das jüngste Mitglied, das auf dem Podium stand“, werde sie sagen, berichtete die werdende Mutter.

Während des Wettkampfs habe sie die Anwesenheit des Kindes gespürt. „Es hat nicht aufgehört zu strampeln“, sagte Grinham. Sie ist im siebten Monat schwanger und werde die besonderen Umstände auf dem Weg zur Medaille nie vergessen. „Meine Trainerin und ich haben viel Zeit damit verbracht, kleine Schwangerschaftsvorbereitungen zu machen, bei denen meine Trainerin meinen Bauch und mich bewegt hat, damit ich mich an dieses Gefühl gewöhne.“

Mit Erfolg, denn im Duell um Bronze bezwang sie ihre Landsfrau Phoebe Paterson Pine knapp. „Ich habe die Bewegungen im Bauch gespürt und dann so etwas wie 'Ich weiß, dass du da bist. Mami liebt dich. Ich werde dich gleich knuddeln', gesagt, und dann habe ich mit meiner Arbeit weitergemacht.“

Für einen Start habe sie sich entschieden, um jungen Müttern Mut zu machen. „Ich liebe jede Minute meiner Karriere und ich liebe jede Minute meines Mutterdaseins. Warum sollte ich beides getrennt voneinander machen müssen? Ich habe das große Glück, dass ich in meinem Sport weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen kann. Ich will nicht sagen, dass das für jeden möglich ist. Aber ich denke, es ist ein Meilenstein“, sagte Grinham vor den Paralympics.