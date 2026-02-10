Lindsey Vonns Unfall und schwere Verletzung sorgen für viel Anteilnahme in der Sportwelt. Eine ganz besondere Botschaft für die Amerikanerin kommt von „Terminator“ Arnold Schwarzenegger.

Cortina d'Ampezzo - Terminator an Speed-Queen: Nach dem schweren Abfahrtssturz bei den Winterspielen hat Lindsey Vonn aufbauende Worte von Arnold Schwarzenegger bekommen. „Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heim fahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren“, schrieb der Schauspieler in den sozialen Medien. „Danke Arnie“, antwortete die schwer verletzte Skirennfahrerin in der Nacht auf der Plattform X.

Die 41-Jährige war am Sonntag bei der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo gestürzt und hatte sich einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Wie Vonn bei Instagram schilderte, sei die Fraktur aktuell stabil, erfordere aber mehrere Operationen, um sie adäquat zu behandeln. „Gestern ist mein Olympia-Traum nicht so geendet, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein Ende wie im Bilderbuch oder im Märchen, sondern einfach das Leben“, schrieb sie.

Schwarzenegger: „Gezeigt, wie man lebt, nicht nur existiert“

Schwarzenegger zeigte großen Respekt für Vonn. „Ich hoffe, sie weiß, dass sie uns allen einen großen Dienst erwiesen hat“, schrieb er. „Sie hat gezeigt, dass Erfolgreichsein bedeutet, sich auf dem schmalen Grat zwischen Sieg und Niederlage wohlzufühlen. Sie hat uns daran erinnert, dass Scheitern in einer wichtigen Sache besser ist, als zu einer dieser kalten und ängstlichen Seelen zu werden. Sie hat uns gezeigt, wie man lebt, nicht nur existiert. Dafür gibt es keine Medaille. Die größten Siege des Lebens feierst du in dir selbst.“

Als die US-Skirennfahrerin stürzte und mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen wurde, habe Schwarzenegger sofort die Kritiker vernommen. „Die Hater waren in voller Stärke da draußen“, schrieb er. Diese aber hätten nie etwas Großes versucht, sondern lebten in Mittelmäßigkeit. „Natürlich bricht einem dann seltener das Herz, aber da ist doch auch keine Freude im Leben.“

Ex-Rivalin Riesch: „Tut mir unheimlich leid“

Aus der Sport-Welt erfuhr Vonn große Unterstützung, Respekt und Anteilnahme. Tennis-Star Jannik Sinner kommentierte Vonns Instagram-Eintrag ebenso mit einem Herz wie etwa ihre sportliche Rivalin und Olympia-Dritte Sofia Goggia. Die Laureus-Organisation, die jährlich Auszeichnungen an besondere Sportler vergibt, nannte Vonn „eine Inspiration für immer“.

Maria Riesch, die mit der Vonn früher befreundet war und etliche Male gemeinsam mit ihr am Start stand, sagte der „Bild“: „Das tut mir unheimlich leid für Lindsey. Es ist einfach schade, weil sie so viel investiert hat und mit so viel Herz zurückgekommen ist. Gerade bei Olympia wünscht man niemandem, dass so etwas passiert. Ich hoffe wirklich, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt.“