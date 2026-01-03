In Kranjska Gora feiert eine Schweizer Slalom-Spezialistin ihren ersten Erfolg im Riesentorlauf. Die deutschen Fahrerinnen werden deutlich distanziert.

Kranjska Gora - Camille Rast hat den Weltcup-Riesenslalom von Kranjska Gora gewonnen. Die Schweizerin setzte sich in dem Skigebiet in Slowenien vor Julia Scheib aus Österreich (+0,20 Sekunden) und der Amerikanerin Paula Moltzan (+0,47) durch. Rast, die Slalom-Weltmeisterin von 2025, feierte ihren ersten Karriereerfolg im Riesentorlauf. In der Disziplinwertung führt weiter Scheib vor Rast. In der Gesamtwertung bleibt US-Ass Mikaela Shiffrin - diesmal Fünfte - vorn, ebenfalls vor Rast.

Von einem deutschen Quartett schaffte es nur Lena Dürr in den finalen Durchgang. Die erfahrene Sportlerin aus Germering landete auf dem 18. Platz mit 3,44 Rückstand auf Rast, weil sie in beiden Durchgängen einige Fehler einbaute und teils zu zaghaft fuhr.

Am Sonntag folgt der Slalom

„Schade, denn ein paar Schwünge habe ich wirklich gut gemacht“, sagte Dürr im ZDF. „Aber morgen geht es im Slalom weiter, da freue ich mich drauf.“ Am Sonntag (09.30/12.15 Uhr/ZDF und Eurosport) steht in Kranjska Gora Dürrs Spezialdisziplin auf dem Programm.