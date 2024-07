Paris - Schwimmerin Isabel Gose hat ihren ersten Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Paris ohne Medaille abgeschlossen. Die Europameisterin von 2022 belegte im Finale über 400 Meter Freistil in deutscher Rekordzeit von 4:02,14 Minuten den fünften Platz. Es siegte die australische Weltrekordlerin Ariarne Titmus. Sie verwies die Kanadierin Summer McIntosh und US-Schwimmstar Katie Ledecky auf die Plätze zwei und drei.

Die Magdeburgerin Gose hat im Einzel-Wettbewerb in Paris noch zwei Medaillenchancen. Die 22-Jährige tritt in der La Défense Arena noch über 1500 Meter und auf ihrer Paradestrecke 800 Meter Freistil an, auf der sie bei der WM in Doha Silber gewann.