Fort Lauderdale - US-Schwimmstar Katie Ledecky hat ihren eigenen Weltrekord über 800 Meter Freistil geknackt. Beim Event der Tyr Pro Swim Series in Fort Lauderdale schwamm die 28-Jährige eine Zeit von 8:04,12 Minuten und verbesserte ihre fast neun Jahre alte Bestmarke, die sie bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro aufgestellt hatte, um 0,67 Sekunden.

„Ich kann nicht aufhören zu lächeln“, sagte Ledecky nach dem Rennen. „Das war aber schon die ganze Woche so, also ist es nicht wirklich neu.“ Bereits am Mittwoch hatte die neunmalige Olympiasiegerin über die Distanz von 1.500 Metern geglänzt und war die zweitschnellste Zeit der Geschichte geschwommen. Auch über 400 Meter holte sie den Sieg und verwies ihre Rivalin Summer McIntosh auf Rang zwei.