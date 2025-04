Der 24 Jahre alten Judoka gelingt bei der Europameisterschaft in Podgorica der ganz große Wurf. Am Freitag geht auch die Olympia-Zweite für das deutsche Team auf die Matte.

Titelkämpfe in Montenegro

Podgorica - Seija Ballhaus hat dem deutschen Judo-Team bei der Europameisterschaft in Montenegro die erste Medaille erkämpft und überraschend Gold geholt. Die 24-Jährige gewann das Finale der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm gegen Eteri Liparteliani aus Georgien.

Für Ballhaus, deren Zwillingsschwester Mascha im vergangenen Jahr WM-Dritte wurde und an den Olympischen Spielen in Paris teilnahm, ist es der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Auf dem Weg ins Finale hatte sich die gebürtige Hamburgerin gegen Phila Salonen aus Finnland, Veronica Toniolo aus Italien und Marica Perisic aus Serbien durchgesetzt.

Am Freitag geht für das deutsche EM-Team in Podgorica auch Miriam Butkereit auf die Matte. Die Olympia-Zweite startet in der Klasse bis 70 Kilogramm.