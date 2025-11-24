Acht deutsche Spieler sind fix für die Darts-WM in London qualifiziert. Während einer mehrere Ex-Weltmeister überholt hat, drohen allen anderen früh große Prüfungen.

London - Titelverteidiger Luke Littler startet an Position eins in die Darts-Weltmeisterschaft und kann damit erst im Finale auf seine beiden größten Rivalen treffen. Der 18 Jahre alte Engländer untermauerte seine Favoritenrolle bei den Players Championship Finals mit einem weiteren Turniersieg, den er mit einem 11:8-Finalerfolg über Nathan Aspinall perfekt machte.

Hinter Littler werden Landsmann Luke Humphries und Michael van Gerwen (Niederlande) auf der anderen Seite des Turnierbaums platziert. Das geht aus der Weltrangliste von diesem Montag hervor, die für die Auslosung am Abend (17.30 Uhr) in London maßgeblich ist.

Von den acht deutschen Startern ist lediglich Martin Schindler gesetzt. Von Position 13 aus kann der deutsche Primus frühestens im Halbfinale auf Littler, Humphries und van Gerwen treffen.

Erstmals 128 Teilnehmer

Für das Quartett Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Niko Springer und Lukas Wenig sind ab Runde zwei alle Weltklasse-Spieler als Gegner denkbar. Den weiteren drei deutschen Starter Max Hopp, Arno Merk und Dominik Grüllich drohen schon in Runde eins die schwerstmöglichen Gegner. Die WM im Londoner Alexandra Palace findet in diesem Jahr erstmals mit 128 Teilnehmern statt und dauert vom 11. Dezember bis 3. Januar.

Schindler, der als erster deutscher Profi den Sprung in die Top 16 geschafft hat, hat einige Ex-Weltmeister im Ranking hinter sich gelassen. So befinden sich der Engländer Michael Smith (Platz 28) oder der Schotte Peter Wright (30.) in schlechterer Ausgangslage als der Strausberger. Der niederländische Ex-Champion Raymond van Barneveld ist sogar ungesetzt.