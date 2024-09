Das WM-Rennen der Frauen wird in der Nähe von Zürich gestartet. Zuvor gibt es eine Schweigeminute in Gedenken an die gestorbene Muriel Furrer.

Zürich - Einen Tag nach dem Tod von Muriel Furrer ist das Frauen-Rennen bei der Straßenrad-WM in Zürich gestartet worden. Bevor die fast 200 Fahrerinnen in Uster auf die Strecke geschickt wurden, gab es eine Schweigeminute in Gedenken an Furrer.

Das Schweizer Team nahm den Platz in der ersten Reihe ein, die Fahrerinnen umarmten sich, eine Athletin brach in Tränen aus. Die 18 Jahre alte Schweizerin Furrer war am Freitag ihren Verletzungen erlegen, die sie sich bei einem Sturz im Juniorinnen-Rennen am Donnerstag zugezogen hatte. Das Schweizer Team führte das Feld nach dem neutralen Start an.

Niedermaier: „Wichtig, mit Respekt zu fahren“

Bei Dauerregen war das Thema Sicherheit omnipräsent. „Es ist wichtig, mit Respekt zu fahren, und trotzdem nicht zu viel Angst zu haben und mutig zu sein“, sagte die deutsche Medaillenanwärterin Antonia Niedermaier. „Bei allen ist das Wichtigste, dass wir sicher ins Ziel kommen und gesund bleiben. Es ist das größte Ziel von allen, dass heute einfach nichts passiert.“

Die Fahrerinnen müssen 154,1 Kilometer absolvieren. Die Rückkehr in den Alltag fällt nach der Nachricht vom Tod Furrers schwer. „Es ist sehr bedrückend. Natürlich muss man sagen, da sind sehr viele Sachen zusammengekommen, die zu dem Unfall geführt haben. Man muss versuchen, die Gedanken positiv zu halten“, sagte Franziska Koch und mahnte zur Vorsicht: „Es wird bergauf entschieden und nicht in der Abfahrt.“