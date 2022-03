Die Schwimmsportfreunde trauern um eine Olympiasiegerin aus Magdeburg. Wie bekannt wurde, starb Kathleen Nord, die 1988 in Seoul Gold über 200 Meter Schmetterlinggewann, an den Folgen einer Krankheit.

Magdeburg/dpa/vs - Schwimm-Olympiasiegerin Kathleen Feldvoss ist tot. Wie ihr Ehemann Jörg Feldvoss dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) bestätigte, starb die unter ihrem Mädchennamen Kathleen Nord 1988 in Seoul über 200 Meter Schmetterling Olympiasiegerin für die DDR gewordene Magdeburgerin bereits am vergangenen Donnerstag an den Folgen einer Krankheit. Die Mutter von vier Töchtern wurde 56 Jahre alt.

Nach der Wiedervereinigung beendete Feldvoss ihre Karriere, in der sie einmal Weltmeisterin sowie fünfmal Europameisterin wurde, und wanderte mit ihrem Mann Jörg, einem ehemaligen Schwimmer aus Elmshorn, in die USA aus.

Kathleen Nord (Feldvoss) kehrte 2013 nach Magdeburg zurück

Dort erhielt Jörg Feldvoss eine Mathematik-Professur an der Universität in South Alabama. Nach der Rückkehr nach Magdeburg im Jahr 2013 blieb sie als Übungsleiterin dem Schwimmsport verbunden.

„Wir, die Schwimmsportfreunde Deutschlands, trauern mit ihren Angehörigen und sind in Gedanken bei ihrer Familie“, schrieb ihr langjähriger Trainer Bernd Henneberg in einem Nachruf für den Landesschwimmverband in Sachsen-Anhalt.