Der Auftakt geht leicht von der Hand. Nach nur gut einer Stunde zieht Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Rom in die nächste Runde ein.

Rom - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist mit einem leichten Sieg ins Sandplatz-Turnier in Rom gestartet. Der Titelverteidiger gewann sein Auftaktmatch gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli mit 6:2 und 6:1. Nach gerade einmal 66 Minuten Spielzeit nutzte die Nummer 2 der Welt im Beisein von Ex-Fußball-Nationalspieler Mats Hummels seinen ersten Matchball zum Sieg.

Gegner in der nächsten Runde ist der Litauer Vilius Gaubas. Der Qualifikant hatte sich zuvor überraschend gegen den an Nummer 27 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov mit 6:3 und 6:4 durchgesetzt. Das mit gut acht Millionen Euro dotierte Masters-1000-Turnier dient der Vorbereitung auf die French Open in Paris, die am 25. Mai beginnen.

In dem parallel ausgetragenen Frauen-Turnier ist Eva Lys bereits ausgeschieden. Die 23-Jährige verlor gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan mit 6:7 (3:7) und 2:6.