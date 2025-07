Die beiden 37 Jahre alten deutschen Spielerinnen Siegemund und Maria schenken sich im Erstrunden-Duell in Montreal nichts. Erst nach fast dreieinhalb Stunden gibt es eine Siegerin.

Montreal - Tennisspielerin Laura Siegemund hat beim Masters-1000-Turnier im kanadischen Montreal nach einem Marathon-Match gegen Tatjana Maria die zweite Runde erreicht. Die Wimbledon-Viertelfinalistin setzte sich im deutschen Duell der beiden 37-Jährigen nach 3:26 Stunden mit 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:2) durch.

Laut des Datenanbieters Opta war es das zweitlängste Match bei einem 1000er-Turnier der WTA in diesem Jahr. Einzig das Halbfinale in Rom zwischen der Amerikanerin Coco Gauff und Zheng Qinwen aus China war sechs Minuten länger gewesen.

Jetzt wartet eine Grand-Slam-Siegerin

Auf Siegemund, die gegen Maria vor allem am Netz erfolgreich war, wartet nun aber eine auf dem Papier deutlich schwerere Aufgabe: Australian-Open-Gewinnerin Madison Keys aus den USA, die in der ersten Runde ein Freilos hatte und beim Hartplatzturnier an Nummer sechs gesetzt ist.

Siegemund hatte jüngst beim Rasen-Klassiker in Wimbledon aus deutscher Sicht für den größten Erfolg gesorgt und war erst im Viertelfinale an der belarussischen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka in drei Sätzen gescheitert.