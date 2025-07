Eigentlich ist Laura Siegemund mit 37 Jahren Spezialistin fürs Doppel. In Wimbledon trumpft sie aber im Einzel ganz groß auf - und schafft eine Premiere.

Laura Siegemund erreicht erstmals das Achtelfinale in Wimbledon.

London - Laura Siegemund hat in Wimbledon die nächste große Überraschung geschafft und erstmals in ihrer Karriere das Achtelfinale beim Rasen-Klassiker erreicht. Die 37 Jahre alte Doppelspezialistin bezwang die Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA in der dritten Runde durch eine taktische Meisterleistung mit 6:3, 6:3. Siegemund entnervte die favorisierte 30-Jährige mit ihrem variablen Spiel und zahlreichen Stoppbällen.

In der Runde der besten 16 darf sie sich nun auch gegen Solana Sierra gute Chancen ausrechnen. Die Argentinierin war eigentlich bereits in der Qualifikation gescheitert, rückte aber als Lucky Loserin ins Hauptfeld. Durch den Erfolg sicherte sich Siegemund als letzte verbliebene deutsche Tennisspielerin im Einzel auch 240.000 britische Pfund (278.000 Euro).