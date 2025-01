Nach zuletzt vier Siegen am Stück haben die New Orleans Pelicans um Daniel Theis in der NBA wieder verloren. Dabei führten sie gegen die Memphis Grizzlies zur Halbzeit noch klar.

Memphis - In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hat die Siegesserie der New Orleans Pelicans ein Ende gefunden. Das Team um Weltmeister Daniel Theis verlor bei den Memphis Grizzlies, Dritter der Western Conference, mit 126:139.

Nach einem starken zweiten Viertel hatten die Gäste – dank starker Wurfquoten aus dem Feld – noch mit 71:62 zur Halbzeit geführt. Doch selbst vier Spieler mit 20 Zählern oder mehr reichten am Ende nicht: Auch ohne ihren Starspieler Ja Morant drehten die Grizzlies in Hälfte zwei auf und erzielten 22 Punkte mehr als die Pelicans. Für New Orleans kam Theis von der Bank auf knapp 16 Minuten Spielzeit, in der er vier Zähler, vier Rebounds, zwei Assists und einen Steal verbuchte.

Trotz eines Aufwärtstrends in den vergangenen zehn Spielen steht New Orleans weiter auf dem vorletzten Platz im Westen.