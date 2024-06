Paris - Titelkandidat Jannik Sinner ist bei den French Open in Paris ins Viertelfinale eingezogen. Der 22 Jahre alte Tennisstar aus Italien schlug den Franzosen Corentin Moutet nach großen Startschwierigkeiten am Ende doch relativ souverän mit 2:6, 6:3, 6:2, 6:1 und feierte seinen elften Sieg auf der Grand-Slam-Bühne in Folge. Nächster Gegner des Australian-Open-Gewinners ist Grigor Dimitrow aus Bulgarien, der sich gegen Hubert Hurkacz aus Polen mit 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3) durchsetzte.

Sinner hatte mit dem unkonventionellen Spiel des Franzosen, der neben seiner gefährlichen Spin-Vorhand immer wieder Stoppbälle und gelegentlich auch Aufschläge von unten einstreute, zunächst große Probleme. Nach einem Aufschlagverlust zum 0:1 im zweiten Satz fing sich der Favorit aber und agierte deutlich druckvoller und dominanter. Bei Moutet ließen dagegen die Kräfte nach, auch die Unterstützung der Fans auf dem Court Philippe Chatrier half ihm nicht, in seinen Rhythmus zurückzufinden.

Zuvor hatte auch der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der 21-Jährige setzte sich gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:3, 6:3, 6:1 durch. In der Runde der besten Acht trifft der Weltranglistendritte auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche besiegte ebenfalls am Sonntag den Italiener Matteo Arnaldi nach Startschwierigkeiten mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2.

Alcaraz und Sinner zählen trotz ihrer jüngsten Verletzungen neben dem deutschen Tennisprofi Alexander Zverev und dem serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic zu den vier großen Titelkandidaten. Zverev und Djokovic sind heute wieder im Einsatz.