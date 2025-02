Crans-Montana - Topfahrer Marco Odermatt hat für den nächsten Schweizer Ski-Festtag gesorgt. Der Weltmeister gewann den Super-G in Crans-Montana vor seinem Teamkollegen Alexis Monney und dem Südtiroler Dominik Paris. Mit seinem achten Weltcup-Sieg in dieser Saison baute Odermatt sowohl die Führung im Gesamtklassement als auch in der Disziplinenwertung aus.

Für das schwer kriselnde deutsche Speed-Team gingen erneut nur Romed Baumann und Luis Vogt an den Start. Baumann wurde 21., Vogt schied aus.

Odermatt dicht vor Super-G-Gesamtsieg

Die Schweizer sind in den schnellen Disziplinen in diesem Winter das Maß der Dinge. In der Abfahrt am Samstag hatten sie angeführt von Weltmeister Franjo von Allmen sogar einen Dreifach-Erfolg gefeiert.

Odermatt kann sich im nächsten Rennen im norwegischen Kvitfjell zum dritten Mal nacheinander den Gesamtsieg in der Super-G-Wertung sichern. Sein Vorsprung auf den in diesem Klassement zweitplatzierten Italiener Mattia Casse beträgt 181 Punkte.