Für Skicross-Star Daniela Maier ist im ersten Weltcup-Rennen nach Olympia früh Schluss. Bei den Männern jubelt der Traunsteiner Tim Hronek nach einem Sturzfestival im Finale.

Kopaonik - Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier hat einen Podestplatz im ersten Weltcup-Event nach den Winterspielen klar verpasst. Die 29-Jährige kam beim Sieg der Schwedin Sandra Näslund im serbischen Kopaonik nicht über das Viertelfinale hinaus. Vor einer Woche hatte Maier im italienischen Livigno Olympia-Gold gewonnen und den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert.

Bei den Männern ging der Sieg in Kopaonik überraschend an Tim Hronek - und zwar auf kuriose Art und Weise. Der 30-jährige Traunsteiner stürzte im Finale, wurde aber nachträglich zum Gewinner erklärt. Der Kanadier Reece Howden hatte den Sturz verursacht, in dessen Folge auch Hroneks Teamkollege Florian Wilmsmann und der Kanadier Kevin Drury zu Fall gekommen waren. Wilmsmann belegte letztlich Platz drei, Howden kassierte die Gelbe Karte.