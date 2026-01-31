Daniela Maier rast im letzten Skicross-Rennen vor den Winterspielen zu ihrem zweiten Saisonsieg. Auch bei den Männern hat das deutsche Team wieder Grund zu jubeln.

Val di Fassa - Die deutschen Skicrosser haben knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele weitere sportliche Ausrufezeichen gesetzt. Daniela Maier feierte beim Weltcup in Val di Fassa, dem letzten Rennen vor dem großen Höhepunkt des Winters, ihren zweiten Saisonsieg. Florian Wilmsmann wurde Zweiter hinter dem Italiener Simone Deromedis.

Am Freitag hatten die deutschen Männer bei dem Event in Norditalien angeführt von Wilmsmann sogar einen Dreifach-Erfolg gefeiert.

Vor allem die 29-jährige Maier gilt bei den Winterspielen in Italien vom 6. bis 22. Februar als deutsche Medaillenhoffnung. 2022 im chinesischen Peking hatte die Sportlerin aus Baden-Württemberg Olympia-Bronze geholt.