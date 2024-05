Kurz vor der Leichtathletik-EM in Rom überzeugt Hoffnungsträger Julian Weber mit seinem Sieg im Speerwurf in Tschechien.

Ostrava - Speerwurf-Europameister Julian Weber hat mit dem Sieg gegen starke Konkurrenz beim Meeting in Ostrava Selbstvertrauen für die anstehende Titelverteidigung getankt.

Der 29 Jahre alte Mainzer gewann in Tschechien mit 87,26 Metern vor Lokalmatador und Dauerrivale Jakub Vadlejch, der den Speer auf 86,08 Meter warf. Platz drei belegte Ex-Weltmeister Anderson Peters aus Grenada mit 78,60 Metern.

Nach einer auskurierten Adduktorenverletzung hatte Weber beim Saisoneinstand zuletzt in Dessau mit 88,37 Metern überzeugt. Der WM-Vierte gehört zu den deutschen Hoffnungen bei den am 7. Juni in Rom beginnenden Europameisterschaften sowie den Olympischen Spielen in Paris in zwei Monaten.