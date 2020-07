Beim SES-Boxabend auf der Magdeburger Seebühne feierte Agit Kabayel nach 504 Tagen Ringpause ein schmerzhaftes, aber erfolgreiches Comeback.

Magdeburg l Der hochklassigste Boxabend war die SES-Veranstaltung am Sonnabend auf der Magdeburger Seebühne vor rund 600 Zuschauern nicht. Aber die Boxwelt jubelte trotzdem, weil endlich wieder vor Zuschauern geboxt wurde. Noch während der Kämpfe, die auch vom US-Sportsender ESPN übertragen wurden, kamen per WhatsApp Glückwünsche über den Atlantik an die Elbe. „Dank unseres fleißigen Teams haben wir für ein Signal gesorgt und auch Werbung für unsere Stadt gemacht. Und das macht mich sehr stolz", sagte SES-Promoter Ulf Steinforth nachdem der letzte Gong geschlagen wurde.

Verletzung an der rechten Hand verschwiegen

Währenddessen kühlte Agit Kabayel in der Kabine seine rechte Hand, die er aufgrund einer angeschwollenen Kapsel gar nicht mehr richtig ballen konnte. Dass der SES-Schwergewichtler den Hauptkampf des Abends gegen den Griechen Evgenios Lazaridis klar und einstimmig nach Punkten gewann, linderte die Schmerzen allerdings kräftig. Und bewahrte Kabayel auch vor einer kräftigen Ansage seines Trainers Sükrü Aksu. Der Boxer hatte nämlich verheimlicht, dass er sich vor drei Wochen an der rechten Hand verletzt hat. Kabayel: „Die Ringpause von 504 Tagen war lang genug. Da wollte ich nicht schon wieder einen Kampf absagen."

Zunächst merkte man das dem 27-Jährigen in seinem 20. Profikampf auch nicht an. Kabayel brauchte ein, zwei Runden, um nach der langen Pause den Ringstaub abzuschütteln. Doch dann sah vieles danach aus, dass der Grieche trotz seiner Nehmerqualitäten nicht über die Runden kommt. Aber Kabayel wirkte irgendwie gehemmt. Aksu: „Als ich Agit vor der 6. Runde gefragt habe, warum er mit der Rechten nicht mehr richtig zuschlägt, hat er mir erst verraten, dass er Schmerzen hat. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich den Kampf abgesagt. Das Risiko einer Niederlage wäre mir zu große gewesen. Aber jetzt ist alles gut. Er hat ja gewonnen."

Kabayel zufrieden mit dem Comeback

Dass sich Kabayel mit seinem 20. den eher unbedeutenden Continental-Titel der WBA sichern konnte, war für ihn eher zweitranging. Kabayel: „Ich habe ein bisschen gebraucht, um richtig reinzukommen. Aber es hat richtig gut getan, endlich wieder im Ring zu stehen. Und unter freiem Himmel hier auf der Seebühne war auch der Rahmen perfekt. Schön, dass wir auch nicht vor leeren Rängen boxen mussten. Jetzt mache ich ein bisschen Pause. Und dann will ich irgendwann die großen Kämpfe."

Kadirus Gegner gab verletzt auf

Im Kampf zuvor wollte der andere SES-Schwergewichtler Peter Kadiru (Hamburg) gerade richtig loslegen, als sein Gegner plötzlich aufgab. Der kurzfristig für den eigentlich vorgesehenen Ruben Wolf eingesprungene Eugen Buchmüller hatte sich an der rechten Schulter verletzt. Kadiru: „Schade, denn unsere Taktik war, ihn erst ein bisschen müde zu machen und dann zuzuschlagen."

Meinke siegt nach Punkten

Die Berlinerin Nina Meinke musste im Federgewicht zwar über die acht vorgesehenen Runden gehen, konnte sich am Ende aber über einen einstimmigen Punktsieg gegen Edina Kiss aus Ungarn freuen. Meinke: „Ich hatte über ein Jahr Pause. Da bildet sich schon ein bisschen Ringrost. Aber als ich den abgeschüttelt hatte, war ich ganz zufrieden."

Henrik siegt beim Profidebüt

Ein ordentliches Profidebüt feierte SES-Neuzugang Artur Henrik (Bremen) im Mittelgewicht mit einem einstimmigen Punktsieg gegen Miguel Aguilar aus Nicaragua. Punktsiege gab es auch für Edison Zani (Hamburg) gegen Maurice Morio (Worms) im Superweltergewicht und Collins Ojal (Kenia) gegen Georgij Fibich (Tschechien) im Schwergewicht.