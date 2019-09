SES-Schwergewichtler Tom Schwarz will am Sonnabend in der Stadthalle gegen Ilja Mezencev eine neue Siegesserie starten.

Magdeburg l So ungewöhnlich das City Carré in der Magdeburger Innenstadt als Bühne für eine Pressekonferenz war, so ungewöhnlich verlief der Termin im Vorfeld der SES-Boxgala auch selbst. Statt mit flapsigen Sprüchen und konkreten K.o.-Ansagen für den Kampfabend am 28. September in der Stadthalle die gewohnt große Show zu machen, war der 25-Jährige erstaunlich zurückhaltend. Fast wurden seine Worte sogar vom Nudelbraten im Asia-Snack nebenan übertönt.

Schwarz lässte Mezencev warten

Zunächst ließ der SES-Schwergewichtler seinen Gegner Ilja Mezencev erst einmal warten und entschwand aus der untersten Etage des Einkaufszentrums per Rolltreppe auf die Toilette. Während der gebürtige Kasache dann voller Überzeugung erzählte, dass er nach der Niederlage gegen Schwarz im November 2015 das Boxen völlig neu erlernt hat, schaute Schwarz eher abwesend vor sich hin. Dass er vor drei Monaten in Las Vegas gegen Tyson Fury boxte, daran erinnert eigentlich nur das rot-schwarze Basecap mit der Aufschrift „MGM Grand - Las Vegas“.

Erst als Mezencev erzählte, dass er jetzt „auf einem Niveau ist, wo Tom nicht mithalten kann“ und der Sieger Ilja Mezencev heißen wird, zuckten die Augen von Schwarz. Von dieser Aussage fühlte er sich eher provoziert. „Er unterschätzt mich. Und dafür werde ich ihn hart bestrafen“, teilte Schwarz mal kurz einen verbalen Haken aus und verschwand danach wieder hinter einer sicheren Deckung.

Schwarz sehr emotional

So sehr es unterhalb des Bauches zu Beginn der Pressekonferenz gedrückt hat, so locker saß das Ventil auch an den Tränendrüsen. „Die letzten drei Monate waren die schlimmsten meines Lebens“, erzählte Schwarz und musste dabei merklich mit seinen Emotionen kämpfen, schickte mit feuchten Augen aber keine Begründung dafür, sondern nur ein „Kein Kommentar“ hinterher.

Fotobuch sorgt für Erinnerungen

Richtig aufmuntern konnte ihn aber ein Fotobuch, das er von einem Fan geschenkt bekam. Lutz Thielecke ist auch Hobbyfotograf und hatte einen Band mit vielen schönen Aufnahmen von SES-Veranstaltungen erstellt. Schwarz blätterte interessiert darin herum und hatte schnell entschieden, welches Foto für ihn das schönste ist. Dabei tippte Schwarz auf die Jubelszene nach dem Gewinn des WBO-Juniorenweltmeistergürtels in Dessau gegen Mezencev. Und gegen den soll es am Sonnabend nach der Niederlage gegen Fury auch einen krachenden Neuanfang geben.