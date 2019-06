Tom Schwarz vom Magdeburger SES-Boxstall kann gegen Tyson Fury deutsche Box-Geschichte schreiben, denn es könnte um einen WM-Titel gehen.

Las Vegas/Magdeburg l Noch ist das Duell zwischen Tom Schwarz und Tyson Fury in der Nacht zum Sonntag in Las Vegas (ab 4.30 Uhr live im MDR) ein ganz normaler Boxkampf. Zwar spektakulär – aber ein Titel steht dabei nicht auf dem Spiel. Noch nicht! Denn Fury plauderte am Rande des öffentlichen Trainings aus, dass es möglicherweise um den WBO-Gürtel gehen könnte.

Hintergrund ist ein möglicher Rückkampf zwischen Andy Ruiz jr gegen Anthony Joshua. Ruiz hatte am 1. Juni im New Yorker Madison Square Garden sensationell Joshua durch K.o. bezwungen. Doch beide Lager hatten schon im Vorfeld einen Rückkampf vertraglich vereinbart. Und wenn der Sensationsweltmeister dieses Duell annimmt und keine Pflichtverteidigung bestreitet, dann will ihm die WBO den WM-Titel aberkennen.

Schwarz als Nachfolger von Schmeling?

Und weil Tom Schwarz in der WBO-Rangliste an Nummer zwei und Fury an vier geführt werden, könnte es zwischen beiden um den dann vakanten Titel gehen. Das wäre aus deutscher Sicht ein absoluter Box-Hammer. Denn Schwarz könnte der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling werden.

Pflicht geht vor Kür

Und für Fury könnte sich bei einem Sieg sogar ein Kreis schließen. Ende November 2015 hatte er die Boxwelt erstmals so richtig geschockt und Wladimir Klitschko als Champion der IBF, WBA und WBO entthront. Einen Monat später wurde im damals aber der IBF-Titel aberkannt, weil er nicht gegen den Pflichtherausforderer Wjatscheslaw Hlaskow antrat, sondern einen Rückkampf gegen Klitschko anstrebte. Insofern ist es also nicht unwahrscheinlich, dass auch die WBO im aktuellen Fall so entscheidet und der Las-Vegas-Trip für Schwarz und den SES-Boxstall zum absoluten Box-Märchen wird.