Die deutsche Mannschaft gehört in A Coruña zu den Favoriten. Bei der ersten von drei Prüfungen reitet sie stark.

Springreit-Team bei EM in Spanien auf Medaillen-Kurs

Olympiasieger Christian Kukuk reitet bei der EM das Pferd Just Be Gentle

A Coruña - Die deutschen Springreiter haben am ersten Tag der Europameisterschaft in A Coruña eine gute Leistung gezeigt und sind in der Teamwertung auf Medaillen-Kurs. Die Mannschaft um Einzel-Olympiasieger Christian Kukuk liegt vor den beiden weiteren Runden auf Platz zwei. Er führt das Team aus Großbritannien.

Als Startreiter nominierte Bundestrainer Otto Becker den erfahrenen Marcus Ehning mit Coolio. Der 50-Jährige aus Borken reitet in A Coruña seine zehnte EM und zeigte in dem Zeitspringen zum Start der fünftägigen Veranstaltung eine fehlerfreie Vorstellung. „Ich hätte etwas schneller sein können, aber ohne Fehler zu reiten, stand im Mittelpunkt“, kommentierte Ehning.

Ihr EM-Debüt gab an der galizischen Küste Sophie Hinners. Im Sattel von My Prins kassierte die 27-Jährige aus Pfungstadt einen Abwurf. „Im Parcours war ich nicht nervös, vorher ein bisschen“, sagte sie zu ihrer Premiere.

Auch Kukuk überzeugt

Ihr Freund Richard Vogel, mit dem Hinners das erste Paar in einem deutschen EM-Team bildet, ritt mit United Touch. Der 28-Jährige aus Pfungstadt kam ohne Abwurf an und schaffte das beste deutsche Einzelergebnis.

Olympiasieger Kukuk sattelte bei der EM Just Be Gentle und nicht sein Gold-Pferd Checker. Der 35 Jahre Profi aus Riesenbeck zeigte dennoch eine vorzügliche Leistung und blieb ohne Fehler.

Enttäuschend war der Ritt von Hans-Dieter Dreher, der in A Coruña nicht zum deutschen Quartett gehört und mit Elysium in der Einzelwertung startet. Der 53-Jährige aus Eimeldingen kassierte in dem Zeitspringen zwei Abwürfe.

Am Donnerstag und Freitag steht der Nationenpreis auf dem Programm, in den jedes Paar jeweils eine Runde absolvieren muss. Nach der Mannschaftsentscheidung gibt es am Sonntag noch das Einzel-Finale. Die besten 25 Kombinationen der vorherigen drei Teilprüfungen qualifizieren sich dafür.