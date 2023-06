Springreiter Ahlmann siegt in Paris

Springreiter Christian Ahlmann setzte sich in Paris durch.

Paris - Christian Ahlmann hat den Großen Preis beim internationalen Fünf-Sterne-Springturnier in Paris gewonnen. Am Fuß des Eiffelturms blieb Ahlmann auf Mandato van de Neerheide im Stechen der besten sieben Reiter-Pferd-Paare fehlerfrei und absolvierte den Parcours in 38,09 Sekunden.

Damit setzte sich der viermalige Olympiateilnehmer aus Marl an die Spitze des 36-köpfigen Starterfeldes. Auf Platz zwei folgte der Europameister von 2013, Roger Yves Bost aus Frankreich. Bost und Cassius Clay waren im Stechparcours 44 Hundertstelsekunden langsamer als Ahlmann. Auch der dritte Platz ging nach Frankreich. Penelope Leprevost, die 2016 mit Bost zusammen im olympischen Goldteam ritt, wurde im Sattel von Bingo del Tondou Dritte.

Für den 48 Jahre alten Ahlmann bedeutete dieser Sieg eine Prämie von runden 100.000 Euro. Es war der erste Sieg Ahlmanns mit dem elfjährigen Mandato van de Neerheide bei einem Fünf-Sterne-Turnier.

Neben dem Sieger waren außerdem Christian Kukuk (Riesenbeck) auf Mumbai und Daniel Deußer (Mechelen/Belgien) auf Bingo Ste Hermelle für Deutschland in diesem Großen Preis am Start. Beide erreichten das Stechen nicht. Kukuk musste im Umlauf einen Abwurf notieren, bei Deußer kamen zusätzlich drei Zeitfehler hinzu.

Paris war die achte Etappe der Springsportserie Global Champions Tour, 15 Etappen sind es in dieser Saison insgesamt. Hinzu kommen die Playoffs im November in Prag. Im Juli steht die einzige deutsche Etappe der Tour in Riesenbeck auf dem Programm.

2007 war Ahlmann das erste Mal in der Global Champions Tour am Start, seitdem ist er nahezu in jedem Jahr dabei.