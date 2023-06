Springreiter Gerrit Nieberg Zweiter im Großen Preis in Sopot

Sopot - Springreiter Gerrit Nieberg hat beim Großen Preis im polnischen Sopot knapp der Sieg verpasst. Der 30-Jährige aus Sendenhorst blieb am Freitag in der mit umgerechnet etwas mehr als 140.000 Euro dotierten Prüfung auf Blues d'Aveline in beiden Umläufen fehlerfrei.

In dem für die Platzierung entscheidenden zweiten Durchgang war er etwas weniger als eine Sekunde langsamer als Koen Vereecke auf Lector vd Bisschop. Der Belgier und Nieberg waren die einzigen Reiter, denen zwei Nullrunden gelangen. Am Sonntag findet in Sopot ein Nationenpreis statt, der zur Nations-Cup-Serie zählt.