Die Detroit Lions gewinnen das Topspiel gegen die Green Bay Packers und machen klar: Wer aus der NFC in den Super Bowl will, muss an diesem Team vorbei. St. Brown glänzt bei widrigen Bedingungen.

Green Bay - Amon-Ra St. Brown hat im sechsten NFL-Spiel in Serie einen Touchdown gefangen und mit den Detroit Lions das wichtige Auswärtsspiel bei den Green Bay Packers gewonnen. Durch das 24:14 stehen die Lions bei sieben Siegen und einer Niederlage, die Packers rutschten in der starken NFC North dagegen mit nun drei Niederlagen in neun Spielen auf Rang drei hinter die Minnesota Vikings. Die Lions sind vor den Washington Commanders das beste Team der NFC, wer in den Super Bowl will, muss an dieser Mannschaft vorbei.

St. Brown begeistert Tom Brady

St. Brown eröffnete die Partie mit einem Touchdown, der Ex-Quarterback Tom Brady als Kommentator begeisterte. „Was ist St. Brown für ein Spieler?“, rief die NFL-Legende. „So einen Laufweg habe ich noch nie gesehen. Er lässt ihm keine Chance.“ Bemerkenswert: Die Lions erzielten den Touchdown bei einem vierten Versuch und gingen damit sofort selbstbewusst ins Risiko.

St. Brown fing alle sieben in seine Richtung geworfenen Bälle von Quarterback Jared Goff, das Duo hat nun spielübergreifend 30 erfolgreiche Pässe in Serie. Das ist umso bemerkenswerter, weil es im legendären Lambeau Field in Green Bay heftig regnete, ein starker Wind ging und die Lions diese Bedingungen nicht gewohnt sind. Alle bisherigen Saisonspiele absolvierten sie in Arenen mit Dach und ohne Einfluss von Wind und Wetter. Der ohnehin angeschlagene Packers-Quarterback Jordan Love hatte dagegen in mehreren Szenen Schwierigkeiten, den Ball vor dem Wurf überhaupt zu kontrollieren.

Die Vikings setzten sich danach 21:13 gegen die Indianapolis Colts durch und rückten auf Rang zwei der NFC North vor.