Detroit - Eine Monster-Leistung von Amon-Ra St. Brown hat die zweite Saisonniederlage der Detroit Lions nicht verhindern können. Der 25-Jährige kam gegen die Buffalo Bills auf die Karrierebestwerte von 14 gefangenen Pässen und einem Raumgewinn von insgesamt 193 Yards, zudem erzielte er einen Touchdown. Die Lions verloren das Duell zweier Super-Bowl-Kandidaten aber dennoch 42:48. Das Ergebnis war dabei enger als sich die Partie anfühlte. Spätestens nach dem 35:14 im dritten Viertel hatten die Bills alles unter Kontrolle gegen das von Verletzungen geplagte Team der Lions.

Die Mannschaft verzeichnet die meisten Ausfälle in der Liga. Am Sonntag kamen drei Verletzungen hinzu. „Wenn ich sage, dass ich kein gutes Gefühl habe bei Verletzungen, dann heißt das kein gutes Gefühl für den Rest der Saison“, sagte Lions-Trainer Dan Campbell über weitere Probleme in der Defensive. Gegen den in dieser Saison überragenden Bills-Quarterback Josh Allen hatten die Gastgeber so keine Mittel.

Irre Zahlen von Lions-Quarterback Goff am Ende wertlos

Jared Goff lieferte zwar irre Zahlen für die Lions und erzielte im Passspiel 494 Yards Raumgewinn sowie fünf Touchdowns. Doch Allen kontrollierte mit den Bills die Partie und verbuchte 362 Yards und zwei Touchdowns nach Pässen sowie zwei weitere nach eigenen Läufen.

In der Tabelle der NFC stehen die Lions trotz der zweiten Niederlage weiter an der Spitze vor den Philadelphia Eagles. Sie hätten damit ein Freilos in der ersten Runde der Playoffs und Heimrecht danach. In der AFC vergrößerten die Bills ihren Vorsprung auf Rang drei, weil die Pittsburgh Steelers 13:27 gegen die Eagles verloren. Auf Platz eins stehen weiter die Kansas City Chiefs nach dem 21:7 gegen die Cleveland Browns.

Steelers, Texans und Vikings sicher in Playoffs

Die Steelers können als Sieger der AFC North aber auch sicher mit den Playoffs planen und profitierten von den Niederlagen der Miami Dolphins (12:20 gegen die Houston Texans) und der Indianapolis Colts (13:31 gegen die Denver Broncos). Auch die Texans sind als bestes Team der AFC South sicher dabei. Die Minnesota Vikings haben ihr Playoff-Ticket vor dem Spiel gegen die Chicago Bears am Montag durch die 13:30-Niederlage der Seattle Seahawks gegen die Green Bay Packers ebenfalls bereits in der Tasche.